Почему некоторые маршрутки в Мурманске не вышли на линии, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Чуть больше месяца осталось до крупнейших международных соревнований по ледяному плаванию, которые будут проходить на Семёновском озере. К этому событию готовятся и организаторы, и спортсмены по всему миру. Вчера с руководителями мурманского спорткомитета по видеосвязи общались пловцы из Африки, где сейчас 30-градусная жара. Все нюансы тренировок африканских пловцов узнали журналисты «Вечёрки».

Вчера утром многие маршрутки в городе не вышли на линии. Горожане не дождались на остановках автобусов № 51 и № 54. По городу пошёл слух, что водители, которым то ли не повысили зарплату, то ли увеличили норму, устроили забастовку. А что было на самом деле? Ответ на этот вопрос ищите на страницах свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

Отключение аналогового телевидения уже началось в некоторых регионах России. До Мурманска эта волна дойдёт только 3 июня. Но мурманчане уже заранее приобретают приставки и антенны, которые позволяют принимать цифровой сигнал бесплатно даже на старый телевизор. А есть ли в магазинах приставки? Не завышают ли продавцы цены? Журналисты «Вечернего Мурманска» вместе с участниками проекта «Народный контроль» узнали, как обстоят дела с продажей приставок.

Мурманские зоозащитники озадачились спасением трёх собак, которые оказались запертыми в квартире их пожилой и больной хозяйки. Пока женщина лежала в больнице, животные умирали от голода. Чем закончилась эта история - читайте в свежем номере «Вечёрки».