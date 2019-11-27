Почему, несмотря на наказания, нарушителей среди водителей микроавтобусов меньше не становится, выясняли журналисты «Вечёрки»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

«Этот проект вдохнул в нас вторую жизнь. Мы почувствовали себя нужными людьми. И жить стало интереснее», - так отзываются об открывшемся в 2019 году в Мурманске городском клубе старшего поколения его участники. О том, как клуб помогает открыть малоизвестные страницы истории, узнали журналисты газеты «Вечерний Мурманск».

Подсадить человека на кредитную иглу, забрать у него последние деньги или оставить без крыши над головой. Если ещё несколько лет назад мошенники использовали пару-тройку схем обмана доверчивых граждан, то сегодня подвоха можно ожидать откуда угодно. Чем опасны «чёрные кредиты» и баснословно высокие проценты по вкладам, рассказывает сегодняшняя «Вечёрка».

Накануне полярной ночи Мурманск всё ярче зажигает свои огни. Праздничная иллюминация появляется во всех районах города. Куда в этом году переедет полюбившиеся мурманчанам большой световой камин и «Мишки на Севере»? Где под Новый год вырастет настоящее «Дерево желаний» и будет выступать «Снежный квартет»? Ответы на эти вопросы можно найти в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

В мурманских маршрутках по правилам стоя может ехать всего один пассажир. Но часто, особенно утром и вечером, там все проходы заполнены стоящими людьми. Превышение допустимого количества стоящих пассажиров, наравне с отсутствием аптечек, огнетушителей, перегоревшими габаритными огнями и отказом от использования ремней безопасности, - это нарушения, за которые чаще всего штрафуют водителей микроавтобусов. Почему, несмотря на наказания, нарушителей меньше не становится, выясняли журналисты «Вечёрки».