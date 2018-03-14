Почему переход на новую систему обращения с мусором в Мурманске откладывается на три месяца? Ответ знают журналисты «Вечёрки»

Мурманск готовится к глобальным проектам по благоустройству зелёных зон, установке памятника Николаю Чудотворцу и чемпионату мира по ледовому плаванию - о самых значимых событиях в жизни города расскажет завтра газета «Вечерний Мурманск».

Журналисты «Вечёрки» отвечают на вопросы: почему попытки обмануть налоговые органы в большинстве случаев заканчиваются плачевно? Почему переход на новую систему обращения с мусором в Мурманске откладывается на три месяца?