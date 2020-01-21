Почему плату за капремонт в нашем регионе пока повышать не будут, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Плату за капремонт в нашем регионе пока повышать не будут. Но это дело времени. Поднять тариф с 6 до 8 рублей за квадратный метр предлагает министр строительства Мурманской области Оксана Астахова. Подробности – в свежем номере «Вечернего Мурманска».

В Мурманске на административных комиссиях продолжают штрафовать горожан, которые по ночам не дают спокойно отдыхать соседям. На комиссии, которая недавно заседала в Ленинском округе, особенно отличились жители улицы Свердлова. Подробнее о шумных соседях и о том, как их наказывают, рассказывает «Вечерний Мурманск».

Зима продолжается, а значит продолжается и борьба со снегом. Только за последние сутки с улиц и из дворов Мурманска было вывезено больше 8 тысяч кубометров снега. О том, как идет уборка снега, читайте в свежей «Вечёрке».