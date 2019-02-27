Почему похитителям дорогих автомобилей не помогли даже «длинные руки», знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Одной из самых обсуждаемых медицинских новостей остаётся вирус кори. Только в Европе в прошлом году он стала причиной смерти 72 человек. В России ситуация более благополучная, но у нас диагноз «корь» врачи ставят всё чаще. Как мурманчанам защититься от опасной инфекции, можно узнать из свежего выпуска «Вечёрки».

Похитителям дорогих автомобилей не помогли даже «длинные руки». Устройствами с таким названием угонщикам поначалу удавалось отключать даже самую навороченную сигнализацию. Но их преступные «гастроли» продолжались недолго. Подробности серийных автопреступлений раскрывает «Вечерний Мурманск».

Вчера в областном краеведческом музее закрылись экспозиции на третьем этаже. Их экспонаты начинают готовить к переезду. Как долго мурманчане и гости города смогут посещать музейные залы в здании на проспекте Ленина и почему экспонаты музея перевозят на Больничный городок, рассказывает «Вечёрка».

Кроме того, читатели свежего номера городской газеты узнают, чем закончилась погоня со стрельбой в Ленинском округе Мурманска, и кому принесли Гран-при «Февральские вьюги» - ежегодный конкурс бального танца.