День за днём с «Арктик-ТВ»14.06.18 19:30
Почему полицейские регионального УМВД откликаются на команду «Фас»?
«Следствие по команде «Фас» - под таким громким заголовком в эфир уже в эту пятницу, 15 июня, выйдет новая часть специального репортажа корреспондентов телеканала «Арктик-ТВ», посвящённого коррупции в органах правопорядка Мурманской области.
Бывшие сотрудники полиции расскажут о том, как в региональном УМВД заводят дела на невиновных, неожиданно оправдывают нарушителей закона.
Смотрите программу «Специальный репортаж» 15 июня на телеканале «Арктик-ТВ» в 19.00 и 21.00.
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Александр
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Роман
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