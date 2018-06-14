Почему полицейские регионального УМВД откликаются на команду «Фас»?

«Следствие по команде «Фас» - под таким громким заголовком в эфир уже в эту пятницу, 15 июня, выйдет новая часть специального репортажа корреспондентов телеканала «Арктик-ТВ», посвящённого коррупции в органах правопорядка Мурманской области.

Бывшие сотрудники полиции расскажут о том, как в региональном УМВД заводят дела на невиновных, неожиданно оправдывают нарушителей закона.

Смотрите программу «Специальный репортаж» 15 июня на телеканале «Арктик-ТВ» в 19.00 и 21.00.