Почему пожарным пришлось бежать, лавируя между автомобилями жильцов, дом которых они спасали от огня, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске после капитального ремонта посыпался фасад дома на улице Володарского, 2/12. Здание сдали после работ лишь четыре месяца назад, однако, во время оттепели дом «поплыл» – начала отваливаться штукатурка, на стенах появились трещины. Почему это произошло? И кто и когда восстановит поврежденный фасад? «Вечёрка» разобралась в этой скандальной ситуации.

В Мурманске в седьмой раз стартовал популярный спортивный марафон «Родной двор – родной город». Этот фестиваль дворового спорта очень полюбился активным мурманчанам и за шесть лет своего существования сумел обрасти традициями. Какие изменения появились в мурманском спортивном марафоне в этом сезоне? У кого есть шанс стать победителем городской дворовой олимпиады в этом году? И когда пройдёт финал популярного народного состязания? Об этом подробно рассказывает свежая «Вечёрка».

Мурманские пожарные не смогли подъехать к горящему подъезду дома. Въезд во двор заблокировали припаркованные машинами. Пожарным пришлось бежать через двор, лавируя между автомобилями жильцов, дом которых они спасали от огня. Об этой возмутительной ситуации и о том, чем она закончилась, рассказывает свежий выпуск «Вечернего Мурманска».

В дежурную часть мурманской полиции поступило сообщение о краже ящика для пожертвований из Спасо-Преображенского морского собора. Стражи порядка обнаружили похищенный ящик со взломанной дверцей неподалеку от храма. А вскоре задержали и самого подозреваемого – 36-летнего горожанина. Какое наказание теперь ему грозит на земле и на небе, читайте во вторничном выпуске главной газеты Мурманска.