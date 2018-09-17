Почему распоясавшиеся молодые люди швыряли в стражей правопорядка бутылки, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске прошли массовые посадки. Как сообщает «Вечерний Мурманск», установлен очередной рекорд: шесть тысяч зеленью. Именно столько деревьев и кустарников было посажено за один день. Бок о бок трудились руководители Мурманска и простые горожане. О том, как это было, можно узнать из свежего выпуска «Вечёрки».

В Мурманске самодеятельные автогонки на площадке одного из супермаркетов на улице Шевченко закончилось приездом полиции и ОМОН. Виновники такого переполоха – распоясавшиеся молодые люди, которые швыряли в стражей правопорядка бутылки. О том, чем закончился этот дебош, рассказывает «Вечёрка».

За последнее время в судах Мурманской области рассмотрено несколько уголовных дел о стрельбе из огнестрельного и травматического оружия. Для раскрытия одного из таких резонансных дел со стрельбой потребовалось допросить более 50 свидетелей и провести свыше 20 сложных экспертиз. Подробности этой истории рассказывает «Вечерний Мурманск».

А еще в свежей «Вечерке»: почему мурманские артисты вышли на улицы; чем закончились поиски сбежавшего удава во дворе на Кольском проспекте; как маршрутка с пассажирами оказалась в кювете.