Почему Рябиновую аллею в Мурманске называют мистической, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека. Теперь в ней можно найти литературу как в бумажном варианте, так и в электронном виде. Кроме того, в современнейшем интеллект-центре установлено уникальное мультимедийное оборудование: Яндекс-станция, 3D-принтер, сканер, а сотрудники прошли профессиональную переподготовку, повысив квалификацию. Подробнее о первой в стране модельной библиотеке читайте в свежем выпуске «Вечернего Мурманска».

Как проходят дежурства врачей? Сколько пациентов каждый день обращаются за медицинской помощью? В чём специфика работы различных подразделений медучреждения? Обо всем этом, как и о том, чем живёт Мурманский областной клинический многопрофильный центр, узнали старшеклассники мурманской школы № 5. Как юным мурманчанам помогают увидеть будущую профессию с разных сторон? Об этом рассказывает вторничная «Вечёрка».

Организаторы пилотного проекта выставки-конкурса фотографий «Один день в любимом городе» посчитали, что лучший снимок посетители должны выбрать сами. Какие фотографии Мурманска прислали на конкурс горожане, и кто может претендовать на победу в нем? Почему Рябиновую аллею называют мистической? И как придумать настольную игру об арктической столице? Ответы на эти вопросы можно найти в новом выпуске газеты «Вечерний Мурманск».