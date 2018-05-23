Почему «серебро» Сергея Монтик стало дороже «золота», знает «Вечёрка»

Бывшие жильцы аварийного дома № 30 на улице Декабристов начали получать от муниципалитета маневренное жильё. Первая семья из пяти человек уже готовится к переезду из пункта временного размещения в трёхкомнатную квартиру на улице Достоевского. О том, как идёт расселение аварийной деревяшки, завтра расскажет читателям «Вечерний Мурманск».

27 вагонов песка уже вывезено с мурманских улиц. За лето на городских дорогах появится 200 тысяч квадратных метров нового асфальта и 25 тонн краски для дорожной разметки. О том, что ещё будет сделано летом, какая новая спецтехника совсем скоро выйдет на улицы, читателям «Вечернего Мурманска» рассказывает директор городского управления дорожного хозяйства Станислав Ланин.

Курсант отделения судовой энергетики Мурманского морского рыбопромышленного колледжа Сергей Монтик – один из лучших в России! На Всероссийской олимпиаде профмастерства он занял второе место. Это само по себе высокое достижение. А если учесть, что мурманский колледж первый раз участвовал в этих соревнованиях, то «серебро» Сергея становится дороже «золота». С парнем, который сумел победить грозных соперников из знаменитой «Макаровки», встретились журналисты «Вечёрки».