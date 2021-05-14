Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?

Появление недвижимости за рубежом в семьях мурманских депутатов и чиновников становится традицией. Сначала домиком в Болгарии удивил всех Виктор Хабаров, теперь недвижимость в Латвии нашли у бывшей жены мэра города Андрея Сысоева. Причём куплена она была ещё, когда они были в браке.

Виктор Хабаров развёлся с Екатериной Ивановой. И нет, это не новости светской жизни Мурманска. Вероятно, таким образом депутат пытается избавиться от подпортившего ему репутацию домика в Болгарии. В последней декларации доходов депутата и главного редактора «Вечернего Мурманска» исчезли жена и, само собой, её доходы. Не указан и домик в Болгарии. Он, вероятно, был переведён на имя жены и теперь юридически депутату не принадлежит.

А подсказал план действий Виктору Хабарову, вероятно, Андрей Сысоев - председатель городского Совета депутатов и мэр Мурманска. Дело в том, что он сам развёлся с женой в 2015 году. Аккурат перед вступлением в силу закона о недопустимости владения чиновниками и членами их семей иностранными фирмами и счетами. Подозрительно? Ещё бы. Как сообщает «СеверПост», сделано это было не случайно. Ведь до этого на жену Сысоева был зарегистрирован дом в Латвии.

По аналогии с Болгарией, купить недвижимость в Латвии просто так россиянину нельзя. Дом можно оформить на фирму. На имя Сысоевой Эльмиры в Латвии в 2013 году зарегистрированы сразу две компании и банковский счёт. Сам Сысоев тогда, напомним, был главой администрации Мурманска. При этом, если недвижку бывший глава администрации не прятал, то фирм и счетов жены почему-то стеснялся. Их в декларациях нет.

В 2016 году, согласно новому закону, Сысоев должен был либо уйти с должности, либо лишить жену удовольствия быть латвийским предпринимателем. Однако он выбрал третий путь. Как мы говорили выше - пара развелась. А значит, и необходимость декларировать доходы жены и опасные иностранные активы отпала. При этом сами фирмы никуда не делись. Да и с женой, утверждает «СеверПост», Сысоев общаться не прекратил.

Развод может и фиктивный, а вот мэр вполне реальный. И что получается? Мурманском, практически приграничным, стратегически важным городом, по соседству со столицей Северного флота, управляет человек, чья жена ведёт дела со страной НАТО. Более того, у неё есть и вид на жительство в Латвии. Для чего? Чтобы вовремя туда иммигрировать, спасаясь от правоохранительных органов? А ведь у Андрея Ивановича, как у руководителя муниципальной законодательной власти, есть доступ и к документам под грифом «Совершенно секретно».

Мы решили узнать, что же по этому поводу думает Федеральный инспектор Алексей Маяков:

«У нас каждый главный федеральный инспектор не уполномочен отвечать на интервью средствам массовой информации. Есть пресс-секретарь Дягилева в Санкт-Петербурге. Анна - можно только с ней связываться».

Нас такой поворот событий, мягко говоря, удивил. В то время, когда федеральная власть декларирует курс на открытость, местный федеральный инспектор не уполномочен общаться с прессой. Контактировать с человеком, который находится в Мурманске, предлагают через Петербург. Получается, наше представительство будто ничего не делает, а в случае возникновения вопросов, переводит стрелки на Северную столицу.

Мы надеемся, что инспектор Маяков всё же в курсе сложившейся в Совете депутатов ситуации. Сначала Виктор Хабаров, теперь Андрей Сысоев. Ситуация с бизнесом за рубежом у муниципальных народных избранников становится похожей на эпидемию. И её срочно необходимо лечить. Возможно, самыми радикальными способами.