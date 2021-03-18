Почему специалисты УК «Севжилсервис» не боятся страшного сна любого коммунальщика?

Зима – самый суровый период для жилищно-коммунальных служб. Одна из проблем, с которой сталкиваются специалисты в это время года, сосульки, свисающие с крыш домов.

Снегопады, метели и сосульки – страшный сон для любого коммунальщика. Работы в зимний период у специалистов этой сферы прибавляется в разы, а с учётом переменчивой погоды Заполярья - задача только усложняется. Сейчас специалисты готовятся к предстоящей оттепели и борьбе со свисающими с крыш домов сосульками.

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Мы живём на Крайнем Севере, поэтому, несмотря на то, что погода меняется вполне предсказуемо, есть прогнозы погоды, мы на них ориентируемся, выстраиваем свою работу. Сейчас работает три бригады кровельщиков и альпинистов, они сбивают сосульки. Мы прогнозируем, что на следующей неделе будет сильное потепление и сосулек будет гораздо больше, поэтому бригад уже будет одиннадцать».

Самые уязвимые места – скатные крыши. Именно на них сосульки растут быстрее всего. Сбивать их на большой высоте – задача не из простых. С ней могут справиться разве что альпинисты в специальном снаряжении. Работать этим отважным людям приходится и в ветер, и в холод. Но помешать им могут не только погодные условия. Порой жители домов так сильно куда-то торопятся, что ходят прямо под падающими глыбами льда, словно не замечая опасности.

Роман Кречетов, бригадир бригады альпинистов: «Люди очень халатно к этому относятся. Есть ограждения, но они не гарантируют того, что людей там находиться не будет. Люди перелазят через ленту, отодвигают ограждения и, в принципе, игнорируют все требования безопасности».

Такое наплевательское отношение людей не только опасно для их же здоровья, но и сильно задерживает работу коммунальщиков. Тем не менее со своей задачей они справляются лучше, чем в том году. Беглый мониторинг соцсетей показывает, что претензий по сосулькам к управляющей компании «Севжилсервис» действительно немного.

Работать в плановом режиме, а не аврально, наращивать рабочие силы и делать свою работу качественней управляющей компании позволяет тот факт, что жилфондом был установлен актуальный тариф на содержание и ремонт. Теперь он соответствует среднему размеру платы в других районах Мурманска и городах области. А раньше тариф в Ленинском районе был, по сообщениям экспертов, примерно на 60% ниже, чем в других районах.

Кирилл Чудинов, генеральный директор УК «Севжилсервис»: «Действительно, в этом году мы работаем гораздо эффективнее. Во-первых, надо понимать, что есть экономический обоснованный тариф. Это позволяет нам выпускать больше техники».

Техника нужна, не только чтобы чистить дворы от вывшего снега, но для того, чтобы убрать с земли сбитые сосульки. Поэтому в связке с кровельщиками работает трактор. Бороться с ледяной «кашей» приходится очень оперативно.

Алексей Стельникович, заместитель начальника аварийной службы УК «Севжилсервис»: «Чтобы жителям нашего города было комфортно ходить по территории, мы придомовую территорию сразу стараемся убрать. Бывают, конечно, сложности, но мы их стараемся решать по мере поступления».