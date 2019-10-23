Почему уровень собираемости платежей за вывоз мусора в Мурманской области - один из самых высоких в России, разбиралась «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманчне вновь показали себя добросовестными гражданами. Уровень собираемости платежей за вывоз мусора в Мурманской области - один из самых высоких в России. В среднем по стране за эту услуга платят 50 процентов населения, а в нашем регионе – 84 процента. Почему так происходит, выяснили журналисты «Вечёрки».

На улице Туристов старенькая и обгоревшая после дорожно-транспортного происшествия «Део Нексия» мешала строительству новой детской площадки. А во дворе дома на улице Хлобыстова один мурманчанин хранил сразу две старые «Мазды». Истории о том, откуда берётся и куда девается автохлам из мурманских дворов, читайте в «Вечернем Мурманске».

Невозможно сосчитать, сколько тысяч северян обучила математике Капитолина Васильевна Богданова за 60 лет работы. В начале октября ей исполнилось 90 лет. Но даже в столь почтенном возрасте талантливый педагог продолжает «подтягивать» по математике мурманских школьников. В гостях у удивительной учительницы побывали журналисты «Вечёрки».