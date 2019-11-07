Почему в Мурманске живёт мальчик без имени и документов, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Знаете ли вы, что когда-то в Мурманске была своя Красная площадь? А где находились проспект Северного Сияния и Лопарская улица?

В свежем номере «Вечерний Мурманск» начинает серию публикаций, посвященных истории мурманских улиц.

В Мурманске работает необычный благотворительный магазин, который в корне отличается от привычных комиссионок и секонд-хендов. Большая часть собранных товаров бесплатно отдаётся нуждающимся. Как пишет «Вечёрка», из Генерального консульства Норвегии, переехавшего недавно в новое здание, волонтёрам отдали беговую дорожку и посудомоечную машину, которую уже подарили одному из социальных учреждений города.

Эта шокирующая история началась в Мурманске четыре года назад. И неизвестно, когда и чем закончится. Её суть одновременно и проста, и не укладывается в голове: из-за странной прихоти родителей четырехлетний малыш не имеет никаких документов. У него нет ни свидетельства о рождении, ни гражданства, ни даже официального имени. Подробности этой странной истории читайте в свежей «Вечёрке».

«Усы, лапы и хвост - вот мои документы», - этими словами Кот Матроскин намного опередил время. В Мурманске кредитные учреждения уже вводят в практику биометрическую идентификацию клиентов по голосу и лицу. О том, как это работает, рассказывает «Вечерний Мурманск».