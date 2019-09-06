Почему в некоторых домах Мурманска внезапно потеплели батареи, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Всю субботу в Мурманске проходит фестиваль культуры и спорт «Гольфстрим». Он раскинулся от Кольского моста до площади Пять Углов. Подробное расписание соревнований, концертов и других развлечений, график работы бесплатных автобусов и информацию о перекрытии улиц можно узнать из свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

В некоторых домах Мурманска внезапно потеплели батареи. «Неужели дали отопление?», - спрашивают мурманчане. Ведь на улице ещё относительно тепло. Ответ на этот вопрос выяснили журналисты «Вечёрки».

Завтра в Мурманске пройдут не только выборы, но и открытое народное голосование «Комфортная городская среда». Весь август «Вечерний Мурманск» знакомил своих читателей с проектами благоустройства маленьких домашних скверов. А завершают эту серию проект создания парка на Кольском, 101, и планы реконструкции здания кинотеатра «Родина» и площади Пять Углов. Все три проект ищите в свежем номере «Вечёрки».