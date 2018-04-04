Почему в рыбацком городе потеряли интерес к работе в море, выяснила «Вечерка»

Смена белья, туалетные принадлежности, телефон попроще – такой комплект вещей сотрудники военкомата советуют приготовить тем, кто собирается на армейскую службу. Все остальное выдадут на призывном пункте, вплоть до прикроватного коврика и тапочек. Об особенностях начавшегося в России весеннего призыва своим читателям завтра рассказывает газета «Вечерний Мурманск».

Средний возраст мурманских рыбаков перевалил за 50 лет. Молодёжь ни в какую не хочет идти им на смену, даже зная о том, что рыбак сейчас получает в среднем в 2 с половиной раза больше мурманчанина на берегу. Почему в рыбацком городе потеряли интерес к работе в море, выясняли журналисты «Вечёрки».

С наступлением весны на домах областного центра вновь появились опасные гирлянды. Выглядят они порой весьма экзотично, однако не только не украшают жилые здания, но и представляют собой реальную опасность для жильцов и прохожих. Кто должен сбивать сосульки? «Вечерний Мурманск» занялся поисками ответа на этот вопрос. Что из этого получилось, можно узнать из свежего выпуска газеты.