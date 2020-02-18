Почему в туристических компаниях Мурманской области подсчитывают убытки, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Заваленные снегом дворы – одна из самых горячих тем в Мурманске. Чем грозит управляющим компаниям их нежелание выполнять свои обязанности? Насколько удаётся изменить ситуацию с автомобилями, мешающими работе уборочной технике? На эти и другие вопросы на страницах «Вечернего Мурманска» отвечает глава городской администрации Евгений Никора.

Режиссеры разыскивают мурманчан, которые хотят сыграть в кино. В марте в регионе стартуют съёмки сразу двух проектов. Для участия в создании кинолент уже идёт набор актеров. Где пройдут съёмки, и сколько будут платить актерам – читайте сегодня в «Вечёрке».

Туристические компании в Мурманской области подсчитывают убытки. Гости из Поднебесной в охоте за северным сиянием приносили мурманским бизнесменам неплохой доход. О том, сколько денег потеряли мурманские отели и турфирмы, читайте сегодня в «Вечернем Мурманске».