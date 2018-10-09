В Мурманске состоялось выездное заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической политике и бюджетным вопросам. На повестке дня внесение поправок в некоторые позиции нового проекта Министерства финансов. Почему весь северо-запад выступает против «Модельного бюджета» - смотрите в специальном репортаже.

«Модельный бюджет» - это проект министерства финансов, который подразумевает приведение расходов всех регионов к некоему общему знаменателю, который высчитывается по формуле исходя из данных о населении. Согласно подсчётам по уравнению определена и сумма федеральных ежегодных дотаций каждому субъекту.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной думы по бюджету, финансам и налогам: «Сегодня на комитете будет рассмотрен вопрос о новых подходах к бюджетным отношениям, которые определяют, какой объём межбюджетных трансфертов получат субъекты федерации на очередной финансовый год. Вот эти новые подходы нас не совсем устраивают. Мы понимаем, что всегда что-то новое требует регулировки дополнительной, и вот сегодня мы как раз об этих вопросах поговорим, выработаем позицию».

В большом зале заседаний областной Думы собрались представители всех субъектов Северо-Западного федерального округа. На Парламентском заседании финансисты, представляющие регионы, попытаются найти аргументы способные повлиять на федеральные власти, чтобы последние отнеслись к северным регионам более лояльно.

Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной думы по бюджету, финансам и налогам: «Одно дело, когда Мурманская область озвучивает в Федеральном центре эти проблемы, другое, когда все Северо-Западные регионы с одинаковым мнением выходят и, конечно, это усиливает позиции, для того чтобы более внимательно рассмотреть эти вопросы».

Определённые плюсы в проекте, конечно есть. По сравнению с 2017, в этом году увеличение дотаций получили 46 субъектов РФ. В 26 регионах наблюдается незначительное снижение размера федерального финансирования, а по трем субъектам РФ этот показатель превышает 50%, среди них и Мурманская область.

Сергей Дубовой, Председатель Мурманской областной Думы: «Мы понимаем, что Правительство РФ пытается внедрить по всей территории нашей страны. И если для регионов средней полосы они более приемлемы, то для нас, регионов Севера, есть параметры, которые неприемлемы, которые не учитывают наши особенности мы оказываемся в проигрышном варианте по отношению к регионам, к примеру, Центральной России».

В первую очередь федеральное министерство финансов при разработке внедряющегося проекта не учло транспортное сообщение северных регионов. Ко многим населённым пунктам до сих пор иначе как водными или воздушными путями не добраться.

Николай Пустотин, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области: «Как можно усреднять тарифы, допустим, на систему образования, когда малокомплектные школы. Вот взять среднюю полосу, где густонаселённые районы и взять дальние населённые пункты, где малокомплектные школы. Стоимость одного обучающегося там где-то 70 тысяч, а здесь 160 тысяч».

Согласно разработанной формуле Мурманская область тратит 11 миллиардов рублей на нецелесообразные расходы. Вот только как в федеральном правительстве получили такую огромную сумму, до конца так никто не понял. И всё же, если участники заседания не смогут добиться изменений условий проекта, то в будущем году Мурманская область из федерального бюджета получит дотацию значительно меньшего замера.

Николай Пустотин, заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области: «Сегодня же никто не против работать по понятным расчётам, по понятным формулам, по прозрачным формулам, но при этом мы должны помнить о том, что мы не только должны сохранить территорию, но ещё развивать. А когда не хватает средств на то, чтобы оплатить расходы на те полномочия, которые возложены федеральным и региональным законодательством, как мы можем тогда говорить о бюджете развития?».

Разработчики проекта так же не учли и финансовую обременённость Мурманской области перед жителями региона. Из-за сложных климатических условий, географического положения и отдалённости от центра, Заполярье сильно зависит от своевременных поставок топлива, продуктов и товаров первой необходимости, так же тут дольше длится отопительный сезон, из-за полярной ночи электроэнергии расходуется больше и, разумеется, область предоставляет на оплату квитанций дополнительные льготы. Но существуют и другие обязательства перед населением.

Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области: «К одной из основных статей затрат себестоимости продукции - и товаров, и услуг - относится расход на оплату труда. На их долю приходится 19% затрат, тогда как среднее по России чуть больше 13. Обусловлено это законодательно и установлено как обязательство. По применению к районному коэффициенту и процентным надбавкам к зарплате за работу в условиях Крайнего Севера.

Дополнительной финансовой нагрузкой для предприятий и организаций является выполнение обязательств по выплате государственных гарантий и компенсаций для северян: увеличенные отпуска, обязанность по оплате работнику и двум неработающим членам семьи проезда к месту отдыха и обратно».

Так же министр финансов Мурманской области отметила, что принцип моделирования и усреднение бюджета вполне удовлетворяет статью кодекса о равенстве финансовых прав регионов. Однако с учётом неравномерности условий – статья сама себя исключает.

Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области: «Но если раскрывать принцип бюджетных трансфертов, т.е. принцип среднероссийских расходов бюджета, то никогда невозможно учесть особенности расположения регионов. Что в свою очередь будет наоборот приводить к неравенству подходов выравнивания бюджетов субъектов».

На заседании комитета особое внимание уделили тем регионам, которые на собственном опыте уже испытали все тяготы нового проекта. По заключению федеральных финансистов Республика Коми так же нецелесообразно использует огромную сумму денег. Порядка 9 миллиардов. У представителя этого региона свои претензии к «Модельному бюджету».

Алексей Маегов, заместитель Министра финансов Республики Коми: «Не то чтобы не закладывается элемент развития или какая-то тенденция к развитию, не закладывается даже стагнация. По сути, приведение поэтапное всех бюджетов Российской Федерации к так называемому «Модельному состоянию» приведёт не к стагнации, а к ухудшению ситуации».

В конце месяца в Сыктывкаре состоится Парламентская конференция, на которой все Ассоциации смогут высказаться на волнующие темы. Северо-западный федеральный округ непременно предложит поправки в проект «модельного бюджета», чтобы Арктика не стала менее пригодной для жизни.