Почему вопрос о главном редакторе городской газеты Викторе Хабарове депутаты рассмотрели за закрытыми дверями?

Депутаты областного центра впервые в этом году провели заседание городского Совета. Важным вопросом на нём стала судьба их коллеги, народного избранника и главного редактора газеты «Вечерний Мурманск» Виктора Хабарова. Журналистов и некоторых депутатов удивило, что этот вопрос обсуждали «секретно».

Какую ответственность должен понести депутат горсовета Виктор Хабаров? Этот вопрос обсуждался ещё в конце прошлого года, но он был закрыт на очередном заседании Горсовета. Напомним, что народный избранник скрыл наличие у него коммерческой фирмы, недвижимости и счёта в Болгарии. И данный поступок, по мнению многих экспертов, является основанием для лишения его мандата и должности главреда городской газеты «Вечерний Мурманск». Реакция должна быть, считают политики.

Игорь Найденов, депутат Мурманской областной Думы: «Вопрос нельзя оставлять подвешенным. Однозначно, нужно принимать какое-то решение. Если мы говорим об открытости власти, то, естественно, мы должны иметь возможность видеть отчёты и понимать. Если видим нарушение, то необходимо каким-то образом эту ситуацию разруливать».

Говоря словами Игоря Найденова, «разруливать» этот вопрос было решено за закрытыми дверями. Перед обсуждением вопроса о депутате Хабаров представителей СМИ попросили удалиться из зала, онлайн-трансляция и звук в холле горсовета были отключены, а депутатам предложили сдать мобильные телефоны, несмотря на то, что некоторые народные избранники ситуацией были крайне возмущены и высказывались за открытое рассмотрение вопроса.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мое мнение, что такие вопросы должны быть открытые. Однозначно. Чтобы не было потом никаких домыслов, предположений. Всё должно быть открыто. То, что забрали телефоны, по моему мнению, это недопустимо. Это как происходит: у депутата забирают телефон, то есть, заведомо предполагая, что он будет снимать, подслушивать. Что это такое? Недоверие или что?».

О том, что вопрос будет решаться за закрытыми дверями, без журналистского сообщества, трансляции и мобильных телефонов в руках, объявил председатель горсовета Андрей Сысоев, при этом глава муниципального образования в своём решении ссылался на якобы указы губернатора, запрещающие общественности знакомиться с делом Хабарова. Но в наличии такого указа появились сомнения у наиболее придирчивых депутатов.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Действительно, я считаю, что это недопустимо. И можно было этот вопрос обсудить при широкой публике, не выгоняя при этом журналистов - моих коллег из зала заседаний».

Итог закрытого обсуждения о судьбе народного избранника Виктора Хабарова не внёс изменений в состав депутатского корпуса.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «К Виктору Алексеевичу будет применена дисциплинарная ответственность в виде предупреждения. По количеству голосов, так как заседание было закрытым, я, к сожалению, распространяться не могу. Скажу за себя, что я голосовал против такого решения».

Такой же точки зрения придерживается и юрист Андрей Шарков. По мнению специалиста, данное решение нечестно, в первую очередь, по отношению к избирателям, которые доверились и выбрали этого депутата.

Андрей Шарков, юрист: «Факт того, что один из депутатов нарушил антикоррупционное законодательство, является коррупционером и при этом, вы это делаете за закрытыми дверями, абсолютно кулуарно, в конце пожуря ему пальцем. В этом плане, мне кажется, это абсолютно неправильно. Что касается выбранного решения, как я сказал, с юридической точки зрения оно имеет право быть, а дальше вопрос совести каждого из депутатов».

При этом в управлении по реализации антикоррупционной политики отмечают, что требований от губернатора о закрытом проведении заседания не было. Значит сообщение о нём - это введение и журналистов, и депутатов в заблуждение.

Артём Долгов, начальник Управления по реализации антикоррупционной политики Мурманской области: «Губернатор в своём письме не указывал на необходимость рассмотрения вопроса по депутату Хабарову в закрытом режиме. Речь шла только о сохранении персональных данных. Что и было выполнено, когда комиссия рассматривала данный вопрос ещё до заседания горсовета».

Что касается депутата Виктора Алексеевича Хабарова, то официальных комментариев от него после вынесения решения не было.