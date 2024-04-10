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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.24 19:30

Почему закон не писан для руководства отеля «Кедар Грасс» в Териберке?

Село Териберка уже долгое время называют туристической Меккой региона. Ежегодно и зимой, и летом туда приезжают как гости со всей России, так и иностранцы. Туристический поток - огромный.

А за ним в Териберку идёт и бизнес. Строятся рестораны, кафе и гостиницы. Однако, как показывает практика, не все предприниматели действуют в рамках закона. Есть и те, кто работает по правилам дикого времени, вредят местной природе и подвергают здоровье и жизнь гостей опасности.

Отель «Кедар Грасс», расположенный прямо на въезде в одну из частей Териберки, села Лодейное, сегодня на слуху у многих. И знаком этот объект не красотой видов или отличным обслуживанием. Известность пришла к гостинице после того, как очевидцы сняли вонючий ручеёк, текущий от септика комплекса напрямую в Баренцево море.

По словам очевидцев, «Кедар Грасс» устранил нарушение демонстративно, о чём и отчитался контролирующим органам. Фактически же, утверждают северяне, нечистоты продолжают лить в акваторию Баренцева моря. Правда, сейчас этого не видно, потому что «Кедар Грасс» свою трубу закопал. 

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «Впоследствии все эти вопросы подтвердились, что они на самом деле сбрасывали нечистоты прямо в Баренцево море. Приезжал Росприроднадзор, который подтвердил данный факт. Было, видимо, вынесено постановление, установлен второй септик. Но после чего в тёмное время суток была проложена очередная труба большей дальности, которая всё равно выходит непосредственно в Баренцево море».

И это не единственные нарушения, которые допускает руководство отеля. Видите, вот эту пристройку к основному зданию? Это ресторан, который руководство «Кедар Грасса» построило для своих гостей. Несмотря на то, что фактически часть отеля - помещение общепита юридически расположено на земле, которая бизнесу не принадлежит. Это территория Росимущества, что было в своё время подтверждено в суде.

То есть, само существование этой постройки незаконно. Ресторан должны были снести. Но, тем не менее, он продолжает функционировать. Любопытно и то, что прокуратура Кольского района наверняка о ситуации знает, но для того, чтобы прекратить самозахват земли и вернуть деятельность бизнеса в рамки закона, ничего не предпринимает.

Ещё одно нарушение, на которое контролирующий орган смотрит сквозь пальцы, существование двух домиков, расположенных на сопках через дорогу от главного здания «Кедар Грасса». Они тоже относятся к отелю и там, судя по сайту, ещё в конце марта активно размещали гостей. В том числе и иностранных. Стоит проживание недёшево. Две ночи на два человека, например, обойдутся почти в 40000 рублей.

Интересно, предупреждали постояльцев при заселении о том, что ночи эти для них могли стать последними? Дело в том, что эти здания построены прямо под линиями электропередач. Это тоже запрещено законом. И запрет имеет практический смысл. Если высоковольтный провод оборвётся и упадёт на постройку, гостям не поздоровится. И вероятность такого исхода в Териберке с её постоянными сильными ветрами далеко не нулевая.

Кстати, по домикам тоже есть решение суда от 2023 года. Там чётко указано: постройки владелец должен демонтировать. Однако, как мы уже говорили, они стоят, и, судя по сайту, в них продолжают селить людей.

Прокуратура Кольского района снова, выходит, бездействует. Чего ждут-то? Жертв?

Нарушения серьёзные. Но «Кедар Грасс» устранять их не спешит.

Полагаем, именно исходя из этой схемы руководство отеля ко всему вышесказанному ещё и притесняет новичков, которые только пытаются зайти в посёлок.

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «Наша компания занимается популяризацией туризма в Северо-Западном регионе. Непосредственно в посёлке Териберка мы выполняем работы по улучшению данного языка причала, так как он находится несколько в аварийном состоянии. К сожалению, соседи с нашей территорией, которая сейчас находится у нас в аренде, всячески пытаются нам препятствовать».

Как утверждает предприниматель, сначала подъезд к причалу заблокировали бетонными блоками, а потом ещё и экскаватор там припарковали. Ко всему беспокойные соседи оперативно успели раскопать одну из стенок ремонтируемого объекта, которую до этого рабочие долгое время укрепляли кусками скальной породы.

Максим Безбоков, представитель компании, укрепляющей причал в Териберке: «На сегодняшний день на заезде на данную территорию стоит экскаватор, который препятствует проезду. По правой части причала полностью откопаны камни, которые мы буквально недавно укладывали, укрепляя данный причал. Также вынесены камни повыше, чтобы не было возможности проехать нашей технике».

Предполагаем, здесь дело в том, что на этот причал положил глаз управляющий отелем «Кедар Грасс». И теперь, вместо того чтобы действовать законными способами, он пытается всеми силами выжить нынешних арендаторов. Прямо не туристическая достопримечательность, получается, а какая-то территория дикого бизнеса. Кто сильней, богаче, не исключено, что успел обрасти связями, тот делает что хочет. А как же закон?

Он, похоже, руководству отеля не указ.

Подробнее о ситуации с отелем «Кедар Грасс» мы расскажем в нашем специальном репортаже, который мы сейчас делаем, основываясь на ситуации. Его выход в скором времени анонсируем как на телеканале «Арктик-ТВ», так и в наших социальных сетях.

Надеемся, что к тому времени контролирующие органы озаботятся происходящим в Териберке и смогут дать экспертную оценку всем указанным нами нарушениям.

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