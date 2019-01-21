Почему знатоки со всей страны стоят в очереди, чтобы попасть в Мурманск, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Знатоки со всей страны стоят в очереди, чтобы попасть в Мурманск. Именно в Мурманске состоится международный интеллектуальный турнир по «Что? Где? Когда» «Кубок Арктики». Когда пройдёт «Кубок Арктики» и что даёт ему право претендовать на получение статуса этапа чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»? Об этом рассказывает «Вечерний Мурманск».

С начала года в Мурманске, как и по всей стране, увеличились тарифы на коммунальные услуги. Напомним, обычно тарифы повышают с 1 июля, но в этом году электричество, вода, водоотведение и отопление подорожают дважды. О том, как и когда ещё изменятся тарифы и сколько в конечном итоге будем платить за «коммуналку», можно узнать из выпуска «ВМ».

Оказывается, доставлять письма умеют не только почтальоны, но даже… рыбы! Правда, у них уходит на это… 50 лет! В Англии нашли капсулу с посланием, которое мурманские ученые отправили в плавание в 70-х годах прошлого века. Как послание оказалось в Англии? И при чём тут рыбы? «Вечёрка» рассказывает подробности этой увлекательной истории.