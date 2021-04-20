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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.21 19:30

Почётные доноры – это настоящие супергерои

Почётные доноры – это настоящие супергерои

В этих холодильниках находится то, что может быть важнее самого драгоценного металла. На полках – пакеты с кровью и плазмой, которые Мурманской областной клинической больнице поставляют со станции переливания.

Кровь не всегда нужна экстренно, но только тогда, когда без нёе пациент будет потерян. Некоторые не могут прожить без переливания и дня. Тогда врачи подбирают под каждого человека свой уникальный фенотип.

Сложность в том, что нужный препарат не всегда может оказаться в наличии. Тогда остаётся рассчитывать только на доноров, готовых поделиться своей кровью и небольшим количеством времени ради жизни другого человека.

Наталья Мирзоева, санитарка МОКБ им. П.А. Баяндина: «Когда я пришла работать в областную больницу, я видела, что есть большая потребность в крови, в компонентах крови. И помимо этого со станции переливания всегда к нам приезжали и предлагали сдать кровь. Я считаю, что это моему здоровью не повредит, а поможет другим людям».

Донорство не только не навредит здоровью, но и способно принести массу положительных эмоций. Стоит только представить, что всего 450 миллилитров крови могут спасти какого-нибудь чужого, но чьего-то папу, маму, брата или сестру, с которыми вдруг случилась беда, и на душе становится радостно.

Наталья Мирзоева, санитарка МОКБ им. П.А. Баяндина: «Когда моя кровь перелита кому-то, мне приходит смс на телефон со станции переливания крови, что «спасибо, ваша кровь перелита пациенту». Конечно, это очень приятно и испытываешь чувство морального удовлетворения, радость такую, что ты возможно кому-то помог».

Сейчас доноры особенно необходимы. Особенно те, которые переболели коронавирусом. Их плазму врачи используют при лечении тяжёлых форм этого заболевания. По словам специалистов, только мурманская областная больница в год тратит до 2-х тонн препаратов крови.

Антон Ершов, и.о. заведующего отделением анестезиологии-реанимации № 1 МОКБ им. П.А. Баяндина: «Препараты крови в реанимации мы используем ежедневно. Это включает в себя такие ситуации, как экстренные случаи при массивной кровопотери, при экстренных операциях, пациенты после дорожных травм, так и плановые ситуации».

Поэтому очень важно, чтобы у больниц всегда был достаточный запас препаратов крови. 20 апреля в России чествуют тех, кто регулярно его пополняет. Почётные доноры – это настоящие супергерои, которые не носят плащи, но год за годом спасают десятки человеческих жизней.

 

 

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