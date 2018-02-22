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День за днём с «Арктик-ТВ»22.02.18 19:30

Почётные горожане увидели обновлённый Мурманск

Почётные жители Мурманска оценили недавние изменения, которые произошли в парке на Семёновском озере. Последние годы город развивается так стремительно, что многие не успевают за всеми новшествами, происходящими в парках и на улицах муниципалитета.  

Семёновское озеро в Мурманске за последние годы из места неухоженного превратилось в один из лучших городских парков. Вот только комплекс с его новшествами видели далеко не все горожане. Большинство из нас редко выезжают за пределы своего района, особенно, если работа находиться неподалеку от дома. Примерно такой же логики придерживались и в администрации, когда организовывали экскурсию в зону отдыха для почётных жителей города-героя. 

- Это пожилые люди, которые из дома практически не выходят. Они редко бывают на больших мероприятиях – возраст сказывается, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Сегодня появилась возможность у депутатов вместе с почётными жителями города погулять, а им выйти и посмотреть на любимый город.  Они начинали строить Мурманск, они помнят его таким, каким он был раньше.

Преподаватель технического университета профессор Владимир Гроховский в заполярье приехал из Астрахани по распределению после окончания вуза. Но к Мурманску  у почётного гражданина города-героя  особое отношение. Его тесть защищал дома, лежащие у подножия сопки, где сейчас установлен памятник стойкости и мужества горожан  от бомбардировок захватчиков. Запечатлённое  на старых военных фотографиях,  ставших частью мемориала, знакомо Владимиру  Александровичу еще по семейным альбомам.

- На таких комплексах, на таких мемориалах нужно воспитывать нашу молодёжь, - уверен Владимир Гроховский, почётный гражданин города-героя Мурманска. - То, что пережило поколение войны, это страшно, низкий им поклон. Как рассказывал мой тесть, действительно было кошмарно здесь, особенно в июне 1942 года, когда здесь около 105 немецких самолёта совершили бомбардировку.

В большинстве случаев такие изменения в облике города его старожилам нравятся, но некоторые моменты они все же подвергают критике. Высказать свои замечания по благоустройству общественных зон отдыха могут  и остальные жители города. 19 особенно привлекательных идей, поступивших от горожан, уже легли в основу дизайн-проектов, за которые можно будет проголосовать 18 марта.

 

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