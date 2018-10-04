Почётные граждане пришли в городскую управу

Уже много лет существует добрая традиция: в день рождения столицы Заполярья почётные граждане города встречаются с представителями власти, принимают поздравления и, конечно, вносят предложения по благоустройству родного Мурманска.

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» учредили в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал на севере не менее 25 лет и внёс большой вклад в развитие города. Владимир Горячкин руководил заполярной столицей в годы её расцвета. Тогда полумиллионный Мурманск напоминал большую стройплощадку: каждый год новоселье отмечали 10 тысяч человек, открывались новые школы, детские сады. Сейчас облик города сильно изменился. Как говорит Владимир Ильич, «в те годы Мурманск был строителем, в робе и каске, а сейчас стал ярким и красочным, как праздник».

Почётная жительница Мурманска Римма Филичева 59 лет проработала в системе образования. Сначала учителем начальных классов в ростинской школе, а потом главой методического кабинета в отделе образования. Казалось бы, прекрасный карьерный рост и работать со взрослыми людьми легче, чем с детьми, но новую для города структуру пришлось буквально создавать с нуля.

- У нас практически все почётные граждане являются членами общественного совета, они входят в другие объединения. Потом у нас традиция уже не первый год складывается, когда мы с нашими почётными гражданами проводим такие своеобразные экскурсии, посещаем учреждения и предприятия города, - говорит Тамара Прямикова, врип главы город Мурманск. - Они с удовольствием их посещают.

Опыт этих людей, многие из которых ветераны труда, не просто важен, он действительно необходим в процессе принятия важных решений. Ведь они помнят Мурманск другим, они его строили, они сердцем чувствуют, что нужно городу, стараются вносить посильный вклад в его развитие.

Примером такой совместной работы стало создание памятника «Ждущая» в 2012 году. Именно по инициативе почётных граждан четыре года назад появилась новая традиция, когда родителям малышей вручается уникальный набор «Родившимся в городе-герое Мурманске»: памятная медаль, специальное свидетельство и детские подарочные книги.

- Льстить они не будут точно, поэтому, если им что-то не нравится, они прямо так и говорят, что, Андрей, вот здесь надо было сделать по-другому, может быть даже и наоборот, и за это я им благодарен, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Самое главное, что у них всегда конструктивная критика.

Ежегодно в преддверии дня города список почётных граждан пополняется. В этом году этого высокого звания удостоены Ирина Мокерова, деятельность которой связана с рыбной промышленностью, митрополит Мурманский и Мончегорский Симон и известный тренер Валерий Колмыков.