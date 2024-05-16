Почётные звания посёлку Высокий и ЗАТО Видяево одобрены депутатами

С учётом того, что на сегодняшнем заседании Думы будет заслушиваться отчёт главы региона, то его вполне можно назвать одним из самых продолжительных.

Утром перед докладом губернатора законотворцы рассмотрели ряд вопросов. Это и льготное ипотечное кредитование, и меры государственной поддержки по улучшению жилищных условий, и присвоение званий населённым пунктам Кольского края.

В первом чтении и окончательной редакции депутаты областной Думы приняли проект закона «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». Например, полученные в рамках социальных программ средства можно будет направить на уплату первоначального взноса.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «На сегодняшний день в Мурманской области уже банком РФ одобрен один проект в рамках проектного финансирования на реализацию по 214 закону, поэтому заблаговременно вносим изменения, чтобы люди в случае запуска проекта смогли уже воспользоваться сертификатом».

На заседании обсудили и вопросы о присвоении посёлку Высокий почётного звания «Населённый пункт лётной доблести», а ЗАТО Видяево «Населённый пункт морской доблести».

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «У нас впереди праздники: День военно-морского флота в сентябре, что касается жителей Видяево, и День образования Видяево в сентябре. Для поселка Высокий есть праздник - День военно-воздушных сил в начале августа. Поэтому есть профессиональные праздники, когда мы сможем приехать к ним и поздравить с почётными званиями».

Сергей Дубовой так же отметил, что 27 июня начнётся 11-й форум регионов России и Беларуси в Витебске, где подпишут соглашение о сотрудничестве между Мурманской областной Думой и Могилевским Советом депутатов.