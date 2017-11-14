Почётный полярник Михаил Малахов встретился со студентами МГТУ

Почётный полярник Михаил Георгиевич Малахов родом из Рязани, а по профессии он врач. Однако, за свою жизнь он несколько раз побывал на Северном полюсе. О своих достижениях и географических исследованиях он рассказывает студентам Мурманского государственного технического университета.

- Мы повторяем маршруты очень известных экспедиций. Например, Русская Америка, Шпицберген, Гавайские острова, - рассказывает Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения «Русское географическое общество», почётный полярник. – По их результатам мы создаём документальные фильмы, вот и сейчас приступаем к съёмкам художественного фильма о российских исследованиях на Шпицбергене.

В 1995 году Михаил Георгиевич вместе с канадцем Ричардом Вебером прошёл на лыжах по дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса и обратно. Это трудный путь они преодолели без помощи и поддержки извне, за что он получил звание «Герой России».

В изучение высоких широт, как в Арктике, так и в Антарктиде Россия внесла огромный вклад. Но теперь нужно смотреть в будущее. По мнению Михаила Георгиевича Малахова, необходимо развивать арктический туризм. В этом главная цель Мурманской области.