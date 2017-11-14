Очередной случай вандализма произошёл в МурманскеУправляющие организации должны работать без постоянных пинков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»14.11.17 19:30

Почётный полярник Михаил Малахов встретился со студентами МГТУ

Почётный полярник Михаил Георгиевич Малахов родом из Рязани, а по профессии он врач. Однако, за свою жизнь он несколько раз побывал на Северном полюсе. О своих достижениях и географических исследованиях он рассказывает студентам Мурманского государственного технического университета.

- Мы повторяем маршруты очень известных экспедиций. Например, Русская Америка, Шпицберген, Гавайские острова, - рассказывает Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения «Русское географическое общество», почётный полярник. – По их результатам мы создаём документальные  фильмы, вот и сейчас приступаем к съёмкам художественного фильма о российских исследованиях на Шпицбергене.

В 1995 году Михаил Георгиевич вместе с канадцем Ричардом Вебером прошёл на лыжах по дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса и обратно. Это трудный путь они преодолели  без помощи и поддержки извне, за что он получил звание «Герой России».

В изучение высоких широт, как в Арктике, так и в Антарктиде Россия внесла огромный вклад.  Но теперь нужно смотреть в будущее. По мнению Михаила Георгиевича Малахова, необходимо  развивать арктический туризм. В этом главная цель Мурманской области.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика40% россиян не хотят работать из дома
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 597 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
Комментарий к новости:«SexyGuber» подбирает «ЛедиГубера». Лидирует Марина Ковтун
Антонина Петровна
14.11.17 11:14
Как забавно получается: раньше горадминистрация продвигала программу «Тёплое окно», а теперь тёплое кресло. Подождём малость и появится программа «Тёплая постель»... Удачи!
Комментарий к новости:Это здорово, когда люди имеют выбор медуслуг – Сергей Дубовой
Gonshik
10.11.17 14:48
Глава региона несколько сгущает краски, делая такие заявления. В отчёте регионального Минэкономразвития говорится, что в текущем году в регионе отмечается снижение миграционной убыли населения в осно
Комментарий к новости:Мы забываем, что северянин живёт 9 месяцев в зиме – Марина Ковтун
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ магазинах региона подешевели яблоки, капуста и морковь-PRO ВалютуКурс евро подскочил на 76 копеек, доллара – почти на 44 копейки-PRO ЭнергетикуЗа отключение котельной в сп.Междуречье филиалу «КолАтомЭнергоСбыт» погрозили пальчиком-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика