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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.25 19:30

Почётный знак для лучших волонтёров Мурманска – будет!

Устав Мурманска изменили депутаты Совета депутатов города Мурманска. Такое решение было принято с обновленным федерального законодательства и сменой модели управления муниципальным образованием.

В Мурманске по просьбе депутатов областной Думы учредили новый награду для северян. Теперь неравнодушные жители города, которые безвозмездно помогают людям и не только, могут получить почётный знак волонтёра.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Будут награждаться те граждане, которые занимаются волонтёрской и добровольческой деятельностью. Казалось бы, это движение настолько активно идёт в нашем городе, что даже странно, как так сложилось, что до сих пор не было этого знака».

Депутаты также рассмотрели вопрос о централизации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Теперь три окружных органа соединят в одно управление, которое будет находиться в Октябрьском районе Мурманска и возглавит его начальник этого округа Елена Ширшова.

Ольга Дзюба, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Сохраняет свои полномочия: это и профилактика безнадзорности, и защита прав несовершеннолетних, и рассмотрение всех тех вопросов, которыми сейчас и так занимаются в округах. Это будет более централизовано - в пределах одной комиссии».

Также в Мурманске обновят городской Устав. 10 поправок внесут в девять статей документа. Такие решения принимаются через общественные слушания, которые и состоялись во время заседания депутатов.

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