День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.10.21 19:30
«Почта России» определилась с графиком работы во время предстоящих ноябрьских выходных дней
С 30 октября по 3 ноября почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 ноября рабочий день сокращён на час для всех отделений, кроме круглосуточных.
4 - выходной, 5 ноября отделения работают по расписанию субботы, 6 и 7 ноября - по обычному графику.
В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
Андрей Сычев. Мурманск - История: "КРЕАТОН" - Видеостудия
22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
Евген
22.10.21 01:19
Вор должен сидеть в тюрьме!
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Комиссарша». Художественный сериал, 6 серия (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области отмечается рост цен на картофель, охлаждённые и мороженые куры, морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 1,04 рубля, доллар теряет 58 копеек-PRO Энергетику (18+)КТР региона контролирует формирование тарифов с учетом реальных затрат-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты предлагают расширить в сфере водоснабжения и водоотведения категорию потребителей, приравненных к населению