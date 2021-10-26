«Почта России» определилась с графиком работы во время предстоящих ноябрьских выходных дней

С 30 октября по 3 ноября почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 ноября рабочий день сокращён на час для всех отделений, кроме круглосуточных.

4 - выходной, 5 ноября отделения работают по расписанию субботы, 6 и 7 ноября - по обычному графику.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим.