Почта России работает в особом режиме

В связи с распространением коронавирусной инфекции почтовые отделения, за исключением круглосуточных, будут открыты пять дней в неделю.

Почта России просит клиентов пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок на дом, вызвать курьера, оформить подписку, вести переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги.