Почти 10 тысяч школьников Мурманской области приняли участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Испытание проходило на онлайн- платформе Учи.ру с 4 марта по 3 апреля.

В этом году к олимпиаде впервые присоединились старшеклассники. Организаторы подобрали для подростков интересные и актуальные вопросы, с которыми они могут столкнуться в реальности – от организации вечеринки до противодействия мошенникам и вовлечению детей в незаконные схемы по обналичиванию денег.

64% участников олимпиады справились с заданием «Праздник с умом», где им необходимо было составить план мероприятия, учесть в нём расходы и грамотно распределить бюджет. Почти каждый второй смог разработать эффективную стратегию строительства объектов для получения максимальной прибыли в симуляторе «Экологичный город».

А вот с блоком «Мошенники» большинству ребят пришлось непросто. Только 45% не попались в сети аферистов.

«Олимпиада помогает школьникам приобрести полезные знания – они учатся управлять финансами, оценивать риски, выбирать подходящие продукты, расставлять приоритеты и инвестировать. Эти знания позволят им чувствовать себя уверенно и свободно ориентироваться в денежных вопросах», - отмечают организаторы проекта.