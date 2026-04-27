Почти 11 тысяч северян написали «Диктант Победы» на 300 площадках Мурманской области

В восьмой раз россияне присоединились к просветительской акции. В этом году «Диктант Победы» был посвящён 130-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

В Кольском Заполярье участие в историческом тестировании приняли почти 11 тысяч человек на 300 площадках. Большая часть из них была открыта в школах, колледжах и вузах.

Акция объединила северян разных поколений и возрастов. Также в этом году в историческом тестировании приняли участники проекта «Герои Севера», участники СВО и ветераны боевых действий.