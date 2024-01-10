Почти 200 раз звучал сигнал Тревога» в праздничные дни для сотрудников Росгвардии

Пока мурманчане отдыхали в новогодние праздники, их покой охраняли сотрудники Росгвардии. За время каникул сотрудники ведомства выезжали по сигналу «Тревога» около 200 раз.

Мелкие хищения из магазинов и торговых центров, хулиганство в ночных клубах и барах, нарушение общественного порядка – всем этим отличились жители Мурманской области в период новогодних праздников. Однако, это не значит, что северяне стали чаще совершать преступления. Всплеска административных правонарушений не наблюдалось, а выходные прошли в штатном режиме.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области: «За новогодние праздничные и выходные дни сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 189 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам тревога. За совершением административных правонарушений были задержаны 26 граждан, также был выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения в городе Мончегорске».