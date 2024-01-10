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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.24 19:30

Почти 200 раз звучал сигнал Тревога» в праздничные дни для сотрудников Росгвардии

Пока мурманчане отдыхали в новогодние праздники, их покой охраняли сотрудники Росгвардии. За время каникул сотрудники ведомства выезжали по сигналу «Тревога» около 200 раз.

Мелкие хищения из магазинов и торговых центров, хулиганство в ночных клубах и барах, нарушение общественного порядка – всем этим отличились жители Мурманской области в период новогодних праздников. Однако, это не значит, что северяне стали чаще совершать преступления. Всплеска административных правонарушений не наблюдалось, а выходные прошли в штатном режиме.

Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области:  «За новогодние праздничные и выходные дни сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 189 раз выезжали на охраняемые объекты по сигналам тревога. За совершением административных правонарушений были задержаны 26 граждан, также был выявлен один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения в городе Мончегорске».

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Последние комментарии

Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
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Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
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