Почти 200 семей получат подарки в преддверии 1 сентября

Елена Дубкова, многодетная мама: «Набор очень красивый, хороший. Рюкзак для будущего первоклассника, я считаю, это отличный подарок. Дочке очень понравился. Она уже складывает, перебирает. Я думаю, с удовольствием будет ходить в школу».

В Мурманске продолжается благотворительная акция «Собери ребёнка в школу».

Скоро в школу. А это значит, что перед родителями стоит непростая задача – купить школьные принадлежности своему ребёнку. Да так, чтобы не сильно ударило по карману. Однако, не у всех есть возможность купить модные рюкзаки или тетрадки, но, безусловно, у каждого ребёнка должен быть праздник. Именно поэтому на помощь приходят власти.

Эвелина Макарова, руководитель Мурманского регионального исполкома партии «Единая Россия»: «В первую очередь, мы хотим помочь собрать детей в школу из малообеспеченных семей, семей, у которых детки инвалиды, либо, у которых многодетные семьи. Традиционно принимают участие в этой акции все депутаты от партии «Единая Россия», органов власти. Участвуют многие желающие, огромное спасибо предпринимателям. Мы знаем, как сложно даже одного ребёнка в школу собрать, а когда в семье пять, шесть, девять детей, то такая помощь родителям особенно нужна».

В этом году наборы к началу учебного года получат более 200 семей.

Елена Дубкова, многодетная мама: «Набор очень красивый, хороший. Рюкзак для будущего первоклассника, я считаю, это отличный подарок. Дочке очень понравился. Она уже складывает, перебирает. Я думаю, с удовольствием будет ходить в школу».

Помимо материальной поддержки для родителей дети получают незабываемые впечатления от набора первоклассника. Ведь они впервые пойдут в школу и для них важно, чтобы их аксессуары были красивыми и удобными.