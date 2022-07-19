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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.07.22 19:30

Почти 200 животных в мурманском приюте пять дней живут без света!

Не секрет, что большинство приютов для бездомных животных в Мурманске существуют только на пожертвования со стороны неравнодушных горожан и благодаря труду волонтёров и активистов. В их непростой труд порой вмешиваются непредвиденные обстоятельства или даже ЧП, способные поставить под угрозу непростую жизнь подопечных.

Вот уже 5 дней общество защиты животных «Приют» осуществляет свою деятельность почти без благ цивилизации – нет электричества.

Не секрет, что большинство приютов для бездомных животных в Мурманске существуют только на пожертвования со стороны неравнодушных горожан и благодаря труду волонтёров и активистов. В их непростой труд порой вмешиваются непредвиденные обстоятельства или даже ЧП, способные поставить под угрозу непростую жизнь подопечных.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Вечером в четверг на прошлой неделе отключили свет. Мы подумали, что это из-за грозы, я даже не стала сначала волноваться, так как такое случается иногда: недолгое отключение. Действительно, когда позвонили в аварийную службу, то мне сказали, что по городу очень много отключений, а бригада одна, поэтому ждите, приедут. Ориентировочно, сказали, что через час».

По словам руководителя приюта для бездомных животных, свет не появился и на следующий день. Звонки в службы результатов не принесли, да и к тому же впереди были выходные дни.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Пять суток света нет! Для нас это, я считаю, чрезвычайное происшествие. И это не первый раз случается. Все волонтёры говорят, что хорошо, что это произошло летом, ещё тепло».

Отключение электричества даже на пару часов нарушает температурный режим хранения медикаментов и санитарные нормы содержания. Без вентиляции животные и зоозащитники вынуждены дышать малоприятными запахами. Помимо прочего, часть продуктов питания испортилась. К слову, в приюте обитает около 200 животных.

Оксана Анчишкина, руководитель мурманского приюта для бездомных животных: «Мы единственный такой большой приют в городе, мы обслуживаем и откликаемся на просьбы жителей областного города и каких-то небольших поселений».

Учреждение Оксаны Анчишкиной и его волонтёры   2007 года спасают, лечат и пристраивают за бездомными животными. Поэтому редакция «Арктик-ТВ» не смогла оказаться в стороне от данной проблемы и направила официальное письмо с запросом в сетевую компанию.

Мы продолжим следить за развитием этих событий.

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