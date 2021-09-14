Почти 228 тысяч пенсионеров Мурманской области уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Об этом сообщает в региональном отделении Пенсионного фонда.

Напомним, выплата полагается всем гражданам, постоянно проживающим на территории России и получающим на 31 августа 2021 года пенсии. Граждане, пенсия которым зачисляется на счета в банках, получили выплату 2 сентября. Граждане, которым пенсия доставляется через отделения «Почты России», получают единовременную выплату в тот же день, что и пенсию.

Если по каким-либо причинам пенсионер не смог получить выплату в сентябре, деньги будут доставлены в следующем месяце или позже – в зависимости от конкретного случая, отмечают представители фонда.