Почти 3 тысячи вакансий представили на региональном этапе Всероссийской ярмарки «Работа России Время возможностей»

Ярмарка состоялась в 14 территориальных кадровых центрах Мурманской области. Ключевые площадки развернули в Мурманске, Мончегорске, Кировске и Апатитах.

В ярмарке приняли участие 138 работодателей – почти в два раза больше, чем в прошлом году. Ими стали представители предприятий горнодобывающей, транспортной и энергетической отраслей региона.

По итогам первого дня работы предложения о трудоустройстве получили больше 520 человек.

Программа включала мастер-классы по использованию искусственного интеллекта при поиске работы, тренинги по карьерному росту, деловые игры и профориентационные фестивали для школьников и студентов.

Отдельные консультационные блоки были организованы для участников специальной военной операции и членов их семей, а также для желающих открыть собственное дело.