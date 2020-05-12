Почти 400 литров топлива, похитил с автозаправочных станций житель Мурманска

Неизвестный на автомобиле «Рено» синего цвета заправлял свой автомобиль и канистры в багажнике, а после не расплатившись, уезжал. Таким образом, мужчина похитил около 400 литров топлива, общая стоимость которого составила почти 12 тысяч рублей.

Полицейскими были изъяты записи с камер видеонаблюдения, по которым оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за кражи 33-летний житель Мурманска.

Валерия Филиппова, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области: «Мурманчанин признался в трёх эпизодах противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Мужчину может ожидать наказание до двух лет лишения свободы».