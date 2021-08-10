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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.08.21 19:30

Почти 59 тысяч человек в Вооруженных силах РФ прошли ревакцинацию

Данными статистики поделилось  Министерство обороны России, сообщает «Российская газета».

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны сейчас лечатся более 1200 человек, свыше 320 из которых - гражданские. Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции.

В сводке сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 26 тысяч пациентов. «Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны», — отметили в ведомстве.

В бюллетене сказано, что к настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли почти 59 тысяч человек.

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