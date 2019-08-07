Почти 8 тысяч человек посетили барк «Седов» во время стоянки в порту Мурманска

Последний раз парусник швартовался в столице Заполярья 4-е года назад, поэтому приход судна вызвал большой интерес со стороны жителей и гостей города.

«Седов» провёл в Мурманске четыре дня, со 2 по 6 августа, затем снова вышел в море. У курсантов впереди ещё половина рейса – более 2000 морских миль, подготовка и сдача экзамена по специальности.

Планируется, что в ближайшие годы заходы «Седова» в Мурманск вновь станут регулярными. Осенью «Седов» вместе с барком «Крузенштерн» и фрегатом «Паллада» примет участие в кругосветном плавании, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В 2020 году запланировано участие парусника в международных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Великой Победы. А в 2021 году барк «Седов» отметит юбилей – 100-летие, и в честь праздника, скорее всего, барк придёт и в Мурманск.