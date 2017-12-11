Почти два часа на сцене

Сегодня в Центре дополнительного образования «Лапландия губернатор Мурманской области Марина Ковтун выступила с ежегодным отчётом о деятельности правительства.

2017 год был непростым для экономики региона, но в этом году поток туристов в Заполярье впервые превысит 330 тысяч человек, а в ближайшие три года более тысячи северян переедут из аварийного жилья.

«2017 год я смело могу назвать успешным для Мурманской области. Общие усилия тысяч тружеников Мурмана позволили краю подняться на восьмое место в стране по итогам социально-экономического развития. Столь высокого результата мы добились впервые», – подчеркнула Марина Ковтун.

Мурманская область, как отметила глава региона, стала одним из восьми регионов России и единственным арктическим субъектом, где наблюдался рост сразу по всем индикаторам развития экономики: инвестициям, строительству, промышленному и сельскохозяйственному производству, розничной торговле.