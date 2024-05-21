Почти два года площадкой для изготовления маскировочных сетей в Полярном является музей города воинской славы

Ежедневно он открывает свои двери для добровольцев, готовых делом помочь бойцам СВО. Волонтёрами стали и граждане почтенного возраста – на счету представителей организации «Дети Великой Отечественной войны» больше десятка маскировочных изделий.

Гузель Корчагина с Дальнего Востока перебралась в Полярный: знала, что такой поворот судьбы будет временным. Поначалу даже ограничивала себя заботой о внуках. А после в её жизни появились «Молодушки» - вокальный ансамбль жительниц Полярного солидного возраста стал для неё и вторым домом, и любимым делом. С недавних пор почти в полном составе коллектив выступает в роли ещё и добровольческого отряда. Уже несколько месяцев, несмотря на погоду, а порой даже вопреки плохому самочувствию, его участницы собираются в определённый час в определённом месте. Шутят, что сплетены теперь воедино до тех пор, пока их деятельность по созданию маскировочных сетей будет необходима.

Гузель Корчагина, волонтёр, г. Полярный: «А потом девчата присоединились, с тех пор и вяжем, и отправляем. Сетки уходят адресно, нам потом возвращаются слова благодарности. Может, прозвучит пафосно, но получаем удовлетворение, что не остаёмся в стороне от событий, от которых мурашки по спине».

Часто с песнями, но больше с личными задушевными историями женщины по несколько часов в день совершают уже привычную работу. Украдкой друг от друга потирают онемевшие спины и натруженные кисти рук, но работу не останавливают.

Марина Шевченко, волонтёр, г. Полярный: «У нас есть разделение труда: сначала натягиваем сетку, я делаю ленты, Катя их доводит до ума, а все остальные плетут».

У многих из тех, кто вплетает в сеть маскировочные ленты, думы тяжёлые: их сыновья или внуки не просто служат родине, а находятся в самой гуще событий. Оттого дело приобретает особый смысл.

Людмила Армянинова, волонтёр, г. Полярный: «Для нас все ребята, кто на переднем крае, герои. Не зависит от того, есть ли у них звёзды, медали, ордена – они для нас герои, потому что пошли выполнять свой долг».

На счету серебряных волонтёров уже ни один десяток сетей. А цели у них амбициозные: сплести ещё 75 штук – именно на столько изделий пришёл запрос с передовой. Помочь добровольцам в этом деле, можно в любой день с 11 часов в Городском историко-краеведческом музее Полярного.