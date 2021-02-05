Почти килограмм синтетических наркотиков изъяли полицейские у двух жителей Кольского района

Такая партия считается особо крупной. В ближайшее время молодые люди должны предстать перед судом.

Подозреваемых задержали в Первомайском округе Мурманска во время оборудования тайников с наркотиками. Ими оказались неработающие жители села Минькино Кольского района.

По месту проживания одного из мужчин полицейские провели обыск. Ранее судимый северянин хранил в квартире упаковочный материал, электронные весы, мерные ложки, полимерные контейнеры и несколько пакетов с неизвестным веществом.

Как позже показали результаты экспертизы, им оказался синтетический наркотик общим весом около 950 граммов.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.