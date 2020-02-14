Почти ровесница Мурманска!

Когда-то маленькая деревянная Нагорновская школа, а теперь Гимназия № 10 - одно из передовых учебных заведений города, празднует 80-летний юбилей.

Областной и городской центр методического мастерства и инновационного развития, оснащенный современным компьютерным, мультимедийным и интерактивным оборудованием, мощной спортивной базой. 35 золотых медалистов только за последние три года, специальный партнёр престижных вузов России, участник международного проекта «Культура, быт, образование, спорт» - все это только малая часть достижений гимназии – юбиляра.

Тамара Прямикова, заместитель председателя совета депутатов города Мурманска: «Гимназия одна из первых начала профильное обучение, одна из первых начала внедрять технологии новые, технические средства, как тогда говорили, компьютерные технологии. Все это качественно менялось и росло год от года к году».

Все началось с маленькой деревянной начальной школы на четыре учебных кабинета, вместе с ребятами росло и учебное заведение, став средней школой, потом десятилеткой и уже многими годами позже – гимназией. Сегодня здесь 33 класса и 885 учеников. И бессменный директор в течение тридцати лет.

Алла Малышкина, директор Гимназии № 10 г. Мурманска: «Это не школьники, это дети. Они как наши дети. И если честно сказать, кому больше я уделяла время, своим детям или детям в школе, конечно, детям в школе».

10-я мурманская гимназия никогда не стоит на месте. Здесь ведётся профильное обучение информационно-технологическому, химико-биологическому, социально-экономическому направлениям, есть даже класс «Газпром».