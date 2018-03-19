Почти ровесник города! Мурманскому траловому флоту сегодня исполнилось 98 лет

За время работы компания пережила многое, в том числе её суда и их экипажи участвовали в боях Великой Отечественной войны. Сегодня же предприятие динамично развивается, продолжает кормить страну рыбой.

Почти вековая история Мурманского тралового флота богата героическими страницами. Суда компании вместе с экипажами принимали активное участие в Великой Отечественной войне. Те, кто не воевал, под постоянной угрозой торпедных атак или бомбардировок врага выходили на промысел за рыбой необходимой жителям Заполярья и страны.

- Мины даже в трал попадали, но их вовремя обнаруживали, отрезали трал и уходили от гибели, - рассказывает Геннадий Лидер, председатель совета ветеранов Мурманского тралового флота. – Коллектив тралфлота показал себя во время войны с хорошей стороны, он заслужил высокую оценку командующего флотом адмирала Головко.

О фронтовых буднях первой траловой флотилии Советского Союза рассказывают памятные таблички в мурманском сквере Капитанов. После войны Траловый флот позиций не сдал, отличился не менее героическим трудом. Моряки на судах, работающих на угле, ловили рыбу в наших суровых морях, кормили страну. Позже в компанию начали приходить первые жидкотопливные траулеры. География работы сильно расширилась. Суда начали ходить к побережьям Лабрадора и США.

- Работали даже на Джорджбанке какое-то время, - вспоминает Геннадий Лидер, председатель совета ветеранов Мурманского тралового флота. – Как рассказывали некоторые рыбаки, когда приближались к побережью, то даже видели верхушки небоскрёбов Нью-Йорка.

Сегодня Траловый флот входит в группу компаний «Норебо». Коллектив продолжает поставлять рыбу для страны. Судов стало меньше, однако, за счёт их большей мощности, производительность не упала.

- В мою бытность, когда я пришёл в МТФ в 1997 году, было 126 судов. Сейчас, как вы слышали, 11, - говорит Андрей Гуляев, заместитель генерального директора ОАО «Мурманский траловый флот». - Но при этом значительно возросла производительность каждого из судов. При этом состав экипажей остался примерно тем же, а на некоторых крупнотоннажных судах мы даже стараемся оптимизировать состав экипажей. Если в конце 90-х годов прошлого века были экипажи около 100 человек, то сейчас 85-88 человек, дающих суточную заморозку 400- 450, до 500 тонн вылова. С учётом заморозки и выработки рыбной муки до 500 тонн в сутки.

Квота Мурманского тралового флота сегодня составляет около 140 тысяч тонн водных биоресрсов. Часть рыбы обрабатывают прямо на борту судов. Другая часть, в основном охлаждённая треска и пикша, попадает на мурманский берег в недавно открытую холдингом «Норебо» рыбофабрику «Полярное море +». Сейчас она как раз выполняет заказ покупателя на замороженное филе трески на коже.

После разгрузки уже обезглавленную на судне рыбу пускают на разделочную машину «Баадер», далее она по конвейеру идёт на охлаждение, а затем - в филейный цех, где за большим столом сотрудники рыбофабрики приводят будущее филе в товарный вид.

- Моя задача - вырезать хребет у трески, - рассказывает Анна Михальчук, рыбообработчица фабрики «Полярное море+». - Зачистить её от нематод, от крови и отправить дальше. Работа тяжёлая, но, в общем-то, глаза боятся, а руки делают.

Чтобы в продукции не обнаружились какие-нибудь неприятные сюрпризы, на фабрике внедрён серьёзный контроль. Филе со стола рыбообработчиков попадает на стенд инженера по качеству.

- Филе поступает ко мне на стол инспектирования. И я ищу наличие брака. Это мелкие, крупные кости, паразиты, чёрная плёнка, правильная - неправильная форма, - рассказывает Ксения Козулина, инженер по качеству фабрики «Полярное море+». - К нам поступило филе, без брака. Впрочем, как и всегда это происходит. Филе проинспектировано, я могу положить его обратно на транспортёр.

Далее рыба поступает в холодильник, где замораживается в течении часа. На выходе получаем куски филе. Их покрывают ледяной глазурью и упаковывают. Продукция готова к поставке покупателю. Для забракованных кусков рыбы, которые остаются при рыбообработке, тоже есть применение - их пускают на фарш. Предварительно их ещё раз проверяют на наличие твёрдых частиц.

Есть на предприятии и своя рентгеновская установка. Слабенькая, но стопроцентная. Это, можно сказать, последний рубеж обороны. Все кости в продукции, которые просмотрели люди, аппарат определяет и отправляет филе обратно на переработку.

Строгий контроль на фабрике не только за качеством продукции, но и за санитарными нормами. Вход на производство только строго через санпропускник. Сотрудникам выдаётся стерильная спецодежда.

- Чтобы не попадали, например, волосы в продукцию, не попадали какие-то органические частички с одежды, наши работники одевают комбинезоны, которые полностью закрывают их тело, - рассказывает Людмила Садкова, начальник отдела качества. - Закрыта голова, закрыты борода и усы, если они есть у мужчин.

Отсюда рыба Тралового флота, как замороженная, так и охлаждённая, в зависимости от предпочтений покупателя, выходит под брендом «Бореалис». Поставляет Траловый флот и мойву. Недавно в Мурманск пришло ещё 2700 тонн этой рыбы.