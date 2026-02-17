Почти тысяча жителей Заполярья, пострадавших на производстве, получили в прошлом году путевки на санаторно-курортное лечение

На эти цели было направлено более 126 миллионов рублей.

В 2026 году санаторно-курортным лечением планируется обеспечить ещё около тысячи человек. Восстановить своё здоровье застрахованные смогут в центрах реабилитации Социального фонда, которые находятся в Московской, Владимирской, Кировской областях, а также в городах Волгограде и Анапе.

Крамаренко Ксения Сергеевна, ведущий специалист-эксперт отдела организации страхования профрисков ОСФР по Мурманской области: «Для получения путевки застрахованному или его законному представителю необходимо подать заявление в Отделение СФР по Мурманской области. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе отделения или в МФЦ. Профиль санатория определяется в зависимости от характера травмы или заболевания получателя, а также рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы. Все расходы, включая компенсацию проезда к месту лечения и обратно, оплату дополнительного отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) на весь период санаторно-курортного лечения, а также проживание лиц, сопровождающих пострадавших, которые нуждаются в посторонней помощи, возьмёт на себя ОСФР по Мурманской области».

Узнать подробную информацию об этих и других мерах поддержки для граждан, пострадавших на производстве, можно по номеру телефона единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).