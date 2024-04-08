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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.04.24 19:30

Почтить память Владимира Вольфовича Жириновского собрались мурманские члены партии ЛДПР

Прошло два года как не стало главного либерал-демократа России Владимира Жириновского. Это стало невосполнимой утратой для многих жителей страны, но жизнь продолжается. И самое приятное для его последователей, что дело их лидера тоже живёт.

Почтить память Владимира Вольфовича собрались и мурманские члены партии ЛДПР.

Владимир Жириновский был личностью неординарной. Он не боялся резких высказываний, шумных дебатов и непонимания отдельных людей. Он стал наставником и вдохновителем для других. Он всегда был уверен в своей правоте и редко ошибался в своих высказываниях и прогнозах.

Людмила Стебловская, помощник координатора партии ЛДПР в Мурманской области: «Умница, феноменальная память. И нам теперь его не хватает. Все, что он предсказывал, исполнялось. Я думаю, что со мной люди будут компетентны в этом отношении. Владимир Вольфович не только работал с нами, он ещё уважительно общался с патриархом Кириллом, посещал церкви. Просто большая потеря».

Основатель и бессменный до самой своей смерти лидер ЛДПР был открыт народу, вспоминают члены его партии.

Алла Чуруева в этом году празднует 25-летие своей верности либерал-демократам. Северянка вспоминает, что, вступая в ряды партийцев, лично от Владимира Вольфовича получила маленький подарок.

Алла Чуруева, ветеран партии ЛДПР в Мурманской области: «Жириновский, когда я вступала в партию, свою фотографию подарил. Он сказал: «Если ты у меня будешь в партии 25 лет, то получишь федеральную грамоту. Он, как бы вам сказать, хороший друг. Очень хороший, честный, открытый. Добрый и юморист. Например, он видит, что человек сидит грустный среди наших партийцев, подойдёт, по плечу постучит и говорит: «Ну, что друг, как дела?».

Владимир Жириновский за время своей карьеры посещал Мурманскую область с официальными визитами пять раз. По воспоминаниям северян, лидер ЛДПР был открытым и общительным, стремился ближе узнать местных людей.

Станислав Гонтарь, руководитель фракции ЛДПР в Мурманской областной Думе: «Хотел посмотреть, как живут простые граждане. Он зашёл в магазин «О кей», посмотрел цены, пообщался с людьми. Узнал, как живут люди. Все, кто к нему обращался, в том числе за материальной помощью, он всегда со своей зарплаты мог выдать определенную сумму нуждающимся людям».

Сейчас в Мурманской области насчитывается более 2,5 тысячи членов партии ЛДПР. Они стараются достойно продолжать дело их лидера. В годовщину смерти Владимира Вольфовича некоторые из них собрались вместе, чтобы посмотреть фильм о Жириновском и рассказать личные истории, связанные с ним.

 

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