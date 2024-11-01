Почтовые отделения изменят график работы в праздничные дни

2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября - будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября станет выходным днём для всех отделений «Почты России», кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в этот день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания.

Пенсии и пособия будут доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда.