Почувствовать себя кладоискателем может каждый. А что искать, подскажет «Вечёрка»

В завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск».

В подъездах и квартирах аварийного дома на улице Декабристов образовались трещины, полы в квартирах накренились, а двери не закрываются, но вероятность погибнуть под руинами и покалечить своих детей жильцам не кажется веским аргументом, чтобы переехать в безопасное место. «Вечерка» разбиралась в непростой ситуации.

Почувствовать себя кладоискателем может каждый. В Мурманской области заложено более 120 тайников с полезными мелочами. Все они – часть уникальной игры. О современных любителях поиска сокровищ читайте в публикация «Вечернего Мурманска».

В мурманских салонах в очереди за модной стрижкой стоят кошки, морские свинки, кролики и даже домашние крысы. Об особенностях собачьих салонов красоты рассказывает «Вечёрка».