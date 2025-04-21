«Под флагом орла мы уходим в поход»: мурманский музыкант посвятил гимн подводному крейсеру «Орёл»

Богдан Батуров с детства увлекается музыкой. Ещё в школе он научился играть на фортепиано, брал уроки гитары и даже духовых, но профессию выбрал совсем другую.

Недавно ему посчастливилось познакомиться с командиром атомного подводного крейсера «Орёл», который, узнав о его музыкальных достижениях, предложил ему придумать для экипажа АПЛ гимн.

Богдан Батуров, композитор гимна атомному подводному крейсеру «Орёл»: «Идея создания гимна берёт своё начало, наверное, ещё из самого детства, так как я родом из посёлка Видяево – это целый посёлок подводников. Я был с самого детства пропитан этим духом офицеров подводного флота, подводного плавания».

Предложение сочинить композицию стало знаковым событием для Богдана, и он с радостью на него согласился.

Богдан Батуров, композитор гимна атомному подводному крейсеру «Орёл»: «Когда у меня появилась возможность побывать на атомном ракетном подводном крейсере «Орёл», то я пообщался с личным составом, с членами экипажа, а также пообщался с командиром подводной лодки, который изначально хотел создать экипажную песню. Мы с ним поговорили, а узнав о том, что я занимаюсь музыкой, он предложил мне поработать над этим проектом».

Песня так понравилась экипажу, что она уже стала неофициальным гимном атомного ракетного крейсера «Орёл».