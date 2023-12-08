С 16 декабря возобновит движение, ставший уже традиционным, пригородный электропоезд «Лыжная Стрела» по маршруту Мурманск – АпатитыОколо 1300 культурных событий пройдёт в Мурманской области в декабре и начале января
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.12.23 19:30

Под куполом океанариума: Филя проявляет интерес к Даше, или Тюлени и сотрудники готовятся к открытию после завершения сложного ремонта

Как сегодня живёт Мурманский океанариум, который из-за несоответствия лицензионным требованиям не работает уже два года, узнали корреспонденты «Арктик-ТВ». Журналисты пообщались с сотрудниками океанариума и провели приятные минуты с его артистами — тюленями. Они по-прежнему живут в доме под куполом, тренируются, общаются друг с другом, сыты, и довольны. А ещё они готовятся к хорошим переменам.

Два года, как двери Мурманского океанариума закрыты для гостей. Однако жизнь там ни на минуту не переставала кипеть. Тренеры занимаются с тюленями, повторяют заученные номера и пробуют новые. Это радует ластоногих артистов, которые не привыкли лежать без дела.

Сейчас в океанариуме обитают четыре тюленя. Все они заждались своего выхода на сцену перед зрителями. Но самое главное, это ежедневные тренировки, которые помогают им всегда оставаться в форме.

Животные сытно едят и живут в необходимых для них комфортных условиях. Доказательство тому - не только их активность, но и продолжительность жизни, которая на порядок дольше, чем у сородичей в дикой природе. Это неудивительно, ведь для артистов делают все необходимое, в том числе и балуют. Среди любимых лакомств тюленей - жирная рыба и кальмары, а у Фили деликатес – треска.

Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: ««На данный момент все животные находятся рядом с нами. Это благодаря нашему собственнику, который помогает нам содержать, обеспечивать их всем необходимым. Это питание, рыба, витамины и так далее. И соответственно тренерский уход, обслуживание ветеринарного врача. Всё это у нас присутствует».

В благоприятных условиях тюлени проявляют интерес друг другу. Впрочем, это сопровождается капризным поведением — таков у них брачный период.

Александр Калинин, заведующий аквакомплексом Мурманского океанариума: «Сейчас период сложный для них, в том числе и для нас. Потому что приходится искать контакт и его трудно находить, потому что у тюленей гон, начало гона. Проявляет интерес Филя к Даше. У них рядом бассейны. Каждое утро они рядышком, соседи. И видно, что у них взаимная симпатия».

Против природы не пойдёшь, поэтому нужно лишь подождать пока тюлени станут спокойней. Отметим, что сотрудники океанариума не только сейчас, но и все два предыдущих года продолжают ответственно работать и вовремя получают зарплату, штат сохранён.

Многие задаются вопросом, что же происходит всё это время в океанариуме? Мы отвечаем: «Ремонт. Уже сделан косметический в зрительном зале и в фойе на первом этаже, скоро начнутся большие работы по реконструкции вольеров и водоочистки».

Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: «Я обратилась к нашему учредителю с просьбой о выделении средств, на что было получено добро. Мы сейчас заключаем договор с группой компаний «Акватерикс» из Санкт-Петербурга, которые работают в сфере океанариумов, работ по проектированию. Они строили во Владивостоке океанариум, занимаются Санкт-Петербургским океанариумом - водоподготовкой и всем остальным. Вот с ними и будем работать. Они уже здесь будут проводить глобальные ремонтные работы, которые позволят нам открыться и в полном объёме и осуществлять свою деятельность дальше».

Пока мы монтировали выпуск новостей, документы, которые гарантируют ремонтные работы и их оплату, подписаны. Подтверждаем документально. Возможно, что больше людей скорейшего открытия океанариума ждут сами тюлени. Как только ремонт завершится, зрители смогут вновь встретиться с любимыми артистами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. Метелева (Бурак) А. А., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа г
01.12.23 19:38
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Я и моя дочь, которые имеем честь (да, мы её еще имеем, а не нас с честью имеют!) здесь представлять прославленный коллектив МБОУ "Кадетская
Комментарий к новости:Мурманская школа боевых искусств «Алмазные россыпи» «утонула» в дерьме
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».02:00«Жених напрокат». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В каких городах Мурманской области разнорабочим платят больше всего?-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 97 копеек, доллар теряет почти на 93 копейки-PRO Энергетику (18+)Расчётные организации Мурманской области задолжали АО «АтомЭнергоСбыт» более 12,5 млн рублей за потребленную электроэнергию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии совершенствуют законодательство о выборах и референдумах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика