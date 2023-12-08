Под куполом океанариума: Филя проявляет интерес к Даше, или Тюлени и сотрудники готовятся к открытию после завершения сложного ремонта

Как сегодня живёт Мурманский океанариум, который из-за несоответствия лицензионным требованиям не работает уже два года, узнали корреспонденты «Арктик-ТВ». Журналисты пообщались с сотрудниками океанариума и провели приятные минуты с его артистами — тюленями. Они по-прежнему живут в доме под куполом, тренируются, общаются друг с другом, сыты, и довольны. А ещё они готовятся к хорошим переменам.

Два года, как двери Мурманского океанариума закрыты для гостей. Однако жизнь там ни на минуту не переставала кипеть. Тренеры занимаются с тюленями, повторяют заученные номера и пробуют новые. Это радует ластоногих артистов, которые не привыкли лежать без дела.

Сейчас в океанариуме обитают четыре тюленя. Все они заждались своего выхода на сцену перед зрителями. Но самое главное, это ежедневные тренировки, которые помогают им всегда оставаться в форме.

Животные сытно едят и живут в необходимых для них комфортных условиях. Доказательство тому - не только их активность, но и продолжительность жизни, которая на порядок дольше, чем у сородичей в дикой природе. Это неудивительно, ведь для артистов делают все необходимое, в том числе и балуют. Среди любимых лакомств тюленей - жирная рыба и кальмары, а у Фили деликатес – треска.

Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: ««На данный момент все животные находятся рядом с нами. Это благодаря нашему собственнику, который помогает нам содержать, обеспечивать их всем необходимым. Это питание, рыба, витамины и так далее. И соответственно тренерский уход, обслуживание ветеринарного врача. Всё это у нас присутствует».

В благоприятных условиях тюлени проявляют интерес друг другу. Впрочем, это сопровождается капризным поведением — таков у них брачный период.

Александр Калинин, заведующий аквакомплексом Мурманского океанариума: «Сейчас период сложный для них, в том числе и для нас. Потому что приходится искать контакт и его трудно находить, потому что у тюленей гон, начало гона. Проявляет интерес Филя к Даше. У них рядом бассейны. Каждое утро они рядышком, соседи. И видно, что у них взаимная симпатия».

Против природы не пойдёшь, поэтому нужно лишь подождать пока тюлени станут спокойней. Отметим, что сотрудники океанариума не только сейчас, но и все два предыдущих года продолжают ответственно работать и вовремя получают зарплату, штат сохранён.

Многие задаются вопросом, что же происходит всё это время в океанариуме? Мы отвечаем: «Ремонт. Уже сделан косметический в зрительном зале и в фойе на первом этаже, скоро начнутся большие работы по реконструкции вольеров и водоочистки».

Ирина Коротыш, директор Мурманского океанариума: «Я обратилась к нашему учредителю с просьбой о выделении средств, на что было получено добро. Мы сейчас заключаем договор с группой компаний «Акватерикс» из Санкт-Петербурга, которые работают в сфере океанариумов, работ по проектированию. Они строили во Владивостоке океанариум, занимаются Санкт-Петербургским океанариумом - водоподготовкой и всем остальным. Вот с ними и будем работать. Они уже здесь будут проводить глобальные ремонтные работы, которые позволят нам открыться и в полном объёме и осуществлять свою деятельность дальше».

Пока мы монтировали выпуск новостей, документы, которые гарантируют ремонтные работы и их оплату, подписаны. Подтверждаем документально. Возможно, что больше людей скорейшего открытия океанариума ждут сами тюлени. Как только ремонт завершится, зрители смогут вновь встретиться с любимыми артистами.